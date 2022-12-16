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Подруга покойной Жанны Фриске Ольга Орлова встретилась с десятилетним крестником Платоном

Общество
Подруга покойной Жанны Фриске Ольга Орлова встретилась с десятилетним крестником Платоном

Одна из первых участниц женской поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова встретилась со своим девятилетним крестником Платоном — сыном ныне покойной коллеги певицы по музыкальному коллективу Жанны Фриске.

Во время встречи с ним в одном из торговых центров певица даже сделала совместный снимок, которым впоследствии поделилась в социальных сетях. На нем подруга Фриске нежно приобнимает крестника за плечи.

Подруга покойной Жанны Фриске Ольга Орлова встретилась с десятилетним крестником Платоном

Стоит отметить, что отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев выступает против его общения с крестной матерью. При этом сама Орлова регулярно обращается к нему с призывом позволить ей видеться с Платоном.

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Фриске орлова платон
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