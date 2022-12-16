Аномальные холода в Европе создали серьезную нагрузку на электросети

Как пишет EADaily, резкое похолодание еще в начале недели накрыло Великобританию. Желтый уровень погодной опасности действует на большей части страны. В некоторых аэропортах Лондона введены ограничения. Синоптики предупреждают жителей о снеге и гололеде, отмечая, что температура повысится лишь после 21 декабря.