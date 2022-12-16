В РВСН анонсировали начало разработки нового мобильного ракетного комплекса в 2023 году

Российские специалисты в 2023 году приступят к разработке нового мобильного ракетного комплекса стратегического назначения. Об этом сообщает командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.
По словам генерал-полковника новое вооружение будет обладать прорывными возможностями по преодолению противоракетной обороны.
«В следующем году мы приступаем к разработке перспективного ракетного комплекса мобильного базирования, который будет иметь большую мобильность, чем ПГРК "Ярс", возможность оперативной передислокации и проведения пуска из любых районов на всей территории РФ», — констатировал он.
Также глава РВСН отметил, что в настоящий момент перевооружение российских войск на новые ракетные комплексы является одним из главных направлений. Сейчас Вооруженные силы России имеют в своем распоряжении два вида подобных установок —«Ярс» и «Тополь».