Новые жертвы столкновений в Перу: в городе Аякучо в результате столкновений с силовиками погибли 7 человек

Аякучо, 16 декабря. Силовые структуры республики вновь применили оружие в ходе разгона митинга.
Правоохранительными органами Перу было убито 7 и ранено 52 протестующих в ходе разгона массовых митингов в городе Аякучо. Об этом сообщает газета Diresa de Ayacucho.
Региональное правительство Аякучо возложило всю ответственность за трагедию на нового президента Дину Болуарте и министров внутренних дел и обороны Сесара Сервантеса и Луиса Альберто Отарола. Также местные власти заявили, что для оказания помощи пострадавшим ими были выделены дополнительные ресурсы. Позднее из-за прибытия большого количества раненых региональное управление здравоохранения объявило «красный» уровень тревоги во всех медицинских учреждениях и больницах региона.
После появления информации о жертвах в Аякучо правительство Болуарте ввело комендантский час в 15 из 26 провинций Перу. Регионы на пять дней будут находиться в режиме особого положения.
Ранее появилась информация, что в ходе акций протеста в регионе Апуримак погибли 7 человек. Массовые выступления непрерывно продолжаются с 7 декабря, когда президент Перу Педро Кастильо распустил парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска правительства. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Митингующие требуют вернуть власть Педро Кастильо, распустить парламент и провести новые выборы в Конгресс Перу.