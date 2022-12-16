Новые жертвы столкновений в Перу: в городе Аякучо в результате столкновений с силовиками погибли 7 человек

Ранее появилась информация, что в ходе акций протеста в регионе Апуримак погибли 7 человек. Массовые выступления непрерывно продолжаются с 7 декабря, когда президент Перу Педро Кастильо распустил парламент. Ожидалось, что депутаты в третий раз рассмотрят вопрос о его импичменте. Армия и полиция выступили против роспуска правительства. Педро Кастильо был арестован, а его пост заняла вице-президент Дина Болуарте. Митингующие требуют вернуть власть Педро Кастильо, распустить парламент и провести новые выборы в Конгресс Перу.