Почти 80% россиян готовы доплатить за близость пляжа на отдыхе

Россияне, которые планируют свой отдых на море, стараются селиться вблизи пляжа. Аналитики портала OneTwoTrip выяснили, что 78% туристов готовы доплачивать за такую возможность.
Также стало известно, что платить за развлечения в отпуске готовы 76,5%. Среди самых популярных видов активности водные виды спорта, спа и прогулки на яхте.
Сервис формата «все включено» выбирают 72,7% путешественников из ,России. За вид из окна в отпуске готовы доплатить 67,7% соотечественников. Дополнительную плату за балкон в номере готовы предоставить 66,8% респондентов, пишет «Лента.ру».
Меньше всего туристов сообщили, что готовы оплачивать дополнительный мини-бар. Также реже всего россияне хотят платить за доставку еды в номер.