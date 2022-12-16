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Почти 80% россиян готовы доплатить за близость пляжа на отдыхе

Общество
Почти 80% россиян готовы доплатить за близость пляжа на отдыхе

Россияне, которые планируют свой отдых на море, стараются селиться вблизи пляжа. Аналитики портала OneTwoTrip выяснили, что 78% туристов готовы доплачивать за такую возможность.

Также стало известно, что платить за развлечения в отпуске готовы 76,5%. Среди самых популярных видов активности водные виды спорта, спа и прогулки на яхте.

Сервис формата «все включено» выбирают 72,7% путешественников из ,России. За вид из окна в отпуске готовы доплатить 67,7% соотечественников. Дополнительную плату за балкон в номере готовы предоставить 66,8% респондентов, пишет «Лента.ру».

Меньше всего туристов сообщили, что готовы оплачивать дополнительный мини-бар. Также реже всего россияне хотят платить за доставку еды в номер.
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