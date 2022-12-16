Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова рассказала о работе с Игорем Угольниковым

Заслуженный артист России Игорь Угольников 15 декабря отметил свой юбилей — актеру, режиссеру и продюсеру исполнилось 60 лет. О работе с ним рассказала звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова.
Как призналась актриса в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Угольникова она считает веселым человеком, который становится невероятно серьезным, когда дело касается чужой беды. Это, по словам звезды, редкое качество.
«К сожалению, я снималась только в одном фильме Игоря — «Учености плоды». ОН был режиссером картины. Но это была ностальгия по тому, как должно сниматься настоящее кино — и по профессионализму, и по отношению к съемочной группе, к коллегам, к историческому материалу», — сказала она.
Актриса добавила, что Угольников очень трепетно относится к историческим фактам, и в его фильме доля вымысла переплеталась с документами.