В Видном полицейских поймали на взятке при расследовании дела о смертельном пожаре

Начальника одного из отделов полиции города Видный и его подчиненного поймали на взятке при расследовании дела о пожаре, жертвами которого стали дети, сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
Преступление было выявлено случайно. В ходе проверки документов, изъятых в хостеле, следователи обнаружили, что часть дохода от противоправной деятельности передавалась стражам порядка. За это они не препятствовали незаконному предоставлению жилых помещений мигрантам. После этого подозреваемых задержали.
Один из сотрудников хостела дал признательные показания. Уголовное дело с утвердительным обвинением передано в суд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Петербурге инспектора управления ФСИН осудили за вымогательство взятки.