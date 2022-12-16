В Видном полицейских поймали на взятке при расследовании дела о смертельном пожаре

Преступление было выявлено случайно. В ходе проверки документов, изъятых в хостеле, следователи обнаружили, что часть дохода от противоправной деятельности передавалась стражам порядка. За это они не препятствовали незаконному предоставлению жилых помещений мигрантам. После этого подозреваемых задержали.