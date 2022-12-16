Брюссель не планирует вводить газовое эмбарго против РФ в ближайшее время

Европейский союз не планирует вводить эмбарго на российский газ в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Брюсселе.
Отдельные страны ЕС сейчас действительно обсуждают вопрос о введении ограничения в отношении газа из России. Однако на уровне Евросоюза такие разговоры в настоящий момент не ведутся, указал собеседник агентства.
У Европейской комиссии нет намерения настаивать на принятии подобного решения в ближайшей перспективе. На текущем этапе эти переговоры носят исключительно зондирующий характер, заключил он.