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Брюссель не планирует вводить газовое эмбарго против РФ в ближайшее время

Экономика
Брюссель не планирует вводить газовое эмбарго против РФ в ближайшее время

Европейский союз не планирует вводить эмбарго на российский газ в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Брюсселе.

Отдельные страны ЕС сейчас действительно обсуждают вопрос о введении ограничения в отношении газа из России. Однако на уровне Евросоюза такие разговоры в настоящий момент не ведутся, указал собеседник агентства.

У Европейской комиссии нет намерения настаивать на принятии подобного решения в ближайшей перспективе. На текущем этапе эти переговоры носят исключительно зондирующий характер, заключил он.
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