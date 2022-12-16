РИА Новости: нельзя недооценивать реваншистские устремления Польши

Польша вынашивает реваншистские планы, и ее устремления нельзя недооценивать. Такое мнение выразила обозреватель Ирина Алкснис.
В статье для РИА Новости она напомнила, что Польша рассчитывает отобрать у Украины западные территории, которые перешли ей после Второй мировой войны. Кроме того, эксперт отметила, что Варшава рассчитывает на протекторат Вашингтона, однако не сдает при этом свой суверенитет, в отличие от других стран Евросоюза.
Алкснис также добавила, что Польша жестко шантажирует объединение. Так, недавно она пыталась заблокировать пакет помощи Украине на сумму 18 миллиардов евро из-за минимальной ставки корпоративного налога в 15%.
«В целом же поляки действуют умело, гибко и остроумно, и недооценивать их было бы большой ошибкой», — подчеркнула обозреватель.
Алкснис заявила, что Польша также играет роль «затычки в любой русофобской бочке». Так, накануне сейм республики объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм».