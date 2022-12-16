РИА Новости: нельзя недооценивать реваншистские устремления Польши

В статье для РИА Новости она напомнила, что Польша рассчитывает отобрать у Украины западные территории, которые перешли ей после Второй мировой войны. Кроме того, эксперт отметила, что Варшава рассчитывает на протекторат Вашингтона, однако не сдает при этом свой суверенитет, в отличие от других стран Евросоюза.