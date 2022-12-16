Украина стала залогом, а украинцы — заложниками: с какой целью ЕС выделяет Киеву 18 млрд евро

На украинском примере проявляется типичное проявление колониальной политики Запада. Украина давно стала колонией, теперь этот «статус» закрепили финансово, считает собеседник ФАН. По его мнению, отдать 18 млрд евро за 10 лет эта страна не смогла бы и в лучшие для нее времена, а уж сейчас и подавно.