Украина стала залогом, а украинцы — заложниками: с какой целью ЕС выделяет Киеву 18 млрд евро

Очередной транш Киеву от Европы в размере 18 миллиардов евро — это не помощь, а очередная долговая яма, в которую загнали Украину, считает руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.
В беседе с корреспондентом ФАН он пояснил, что деньги даются в долг, причем под проценты. Поэтому европейская «помощь» больше напоминает ипотеку, где Украина стала залогом, а украинцы – заложниками
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в течение 2023 года выделит Украине 18 миллиардов евро.
«Украинская, да и западная пропаганда громогласно декларирует о том, что все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро помощи Украине. Мол, Европа с нами, так победим. Но, как это обычно и бывает, когда речь идет о пропаганде, самое главное написано мелким шрифтом или не написано вообще», — прокомментировал Муратов.
По словам политика, если прочитать новости чуть дальше заголовков, то выясняется, что словом «помощь» называют обычный кредит. То есть, Европа дает деньги в долг. Отличная «помощь», отметил он. При этом данный долг не беспроцентный, и проценты по кредитам платить придется.
«Видимо, факт помощи заключается в «десятилетнем льготном периоде возврата». Впрочем, о том, в чем состоят эти льготы, история умалчивает. По сути, Украину взяли в ипотеку. Ипотека – это кредит, при котором залогом выступает сам объект недвижимости. Вот Украина и стала залогом, а украинцы – заложниками», — резюмировал Муратов.
На украинском примере проявляется типичное проявление колониальной политики Запада. Украина давно стала колонией, теперь этот «статус» закрепили финансово, считает собеседник ФАН. По его мнению, отдать 18 млрд евро за 10 лет эта страна не смогла бы и в лучшие для нее времена, а уж сейчас и подавно.
«Что значит «долг страны»? Это – долг украинцев. И деньги эти они будут отдавать поколениями. Важно подчеркнуть, что Запад сознательно и целенаправленно загнал Украину в такие кабальные долги. Тем самым он навсегда лишает ее остатков свободы, независимости и государственного суверенитета. Отдать «наличкой» Украина не сможет никогда, поэтому западные сюзерены будут выжимать из страны и населения последние соки – долг надо отрабатывать. То есть украинских жителей за несколько постмайданных лет превратили в рабов – в прямом смысле этого слова», — убежден политик.
Как он отметил, Европа, «помогая» Украине очередным денежным траншем, с одной стороны перестраховывается – ведь официальный Киев загнал страну в долговую кабалу давным-давно. С другой стороны, ЕС показывает свою слабость – Зеленскому все-таки удалось «выныть» для себя очередную подачку. Впрочем, «Зе-президенту» и его своре безразлична участь простых украинцев, главное, чтобы западные хозяева были довольны, подытожил Муратов.