Певица Наташа Королева рассказала о своих выступлениях для криминальных авторитетов

Заслуженная артистка России, 49-летняя эстрадная певица Наташа Королева в свое время выступала на корпоративах для самых разных людей, включая и представителей криминального мира.
Как призналась исполнительница хита «Маленькая страна» в беседе с изданием «7Дней», эти выступления запомнились ей ощущением полной безопасности и чувством уважительного к себе отношения.
«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — отметила она.
Королева также добавила, что криминальные авторитеты на таких корпоративах порой преподносили ей подарки, которые, по словам певицы, приходились «очень к месту».