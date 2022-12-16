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Певица Наташа Королева рассказала о своих выступлениях для криминальных авторитетов

Общество
Певица Наташа Королева рассказала о своих выступлениях для криминальных авторитетов

Заслуженная артистка России, 49-летняя эстрадная певица Наташа Королева в свое время выступала на корпоративах для самых разных людей, включая и представителей криминального мира.

Как призналась исполнительница хита «Маленькая страна» в беседе с изданием «7Дней», эти выступления запомнились ей ощущением полной безопасности и чувством уважительного к себе отношения.

«Никогда не было никаких поползновений в мою сторону, приставаний или других эксцессов — все культурно!» — отметила она.

Королева также добавила, что криминальные авторитеты на таких корпоративах порой преподносили ей подарки, которые, по словам певицы, приходились «очень к месту».
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