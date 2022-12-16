Эксперт Ким: Космические силы США были развернуты в Южной Корее для слежки за Китаем

В интервью РИА Новости он прокомментировал сообщение о развертывании на авиабазе Осан подразделения Космических сил США. По словам эксперта, американцы хотят с помощью спутников собирать информацию о Китае. Пентагон открыто говорит, что Индо-Тихоокеанское направление является приоритетным для Вашингтона из-за растущего влияния Пекина.