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Названы самые популярные у россиян бренды, которые ушли с отечественного рынка

Общество
Названы самые популярные у россиян бренды, которые ушли с отечественного рынка

Аналитики сервиса «Авито» провели исследование и выяснили, какие ушедшие с российского рынка бренды были самыми популярными среди жителей страны.

Так, наибольшим спросом среди люксовых производителей стал пользоваться на онлайн-площадках Louis Vuitton. Средняя стоимость подержанных товаров этого бренда составляет 10 250 рублей. Второе и третье место в списке востребованных марок заняли Gucci и Chanel.

Кроме того, популярны у российских покупателей оказались Zara, H&M, Mango, Levi’s и UNIQLO. Эксперты также отметили, что в этом году россияне активно интересовались одеждой и обувью фирм Nike и Adidas, пишет «Лента.ру».
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