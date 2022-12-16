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Защитник Тин Едвай хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом»

Спорт
Защитник Тин Едвай хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом»

Бывший защитник национальной сборной Хорватии Тин Едвай хочет приостановить действие своего контракта с московским «Локомотивом».

Футболист намерен в ближайшее время покинуть Россию и прейти в один из ближневосточных клубов. В услугах Едвая заинтересована одна из команд чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале. Кроме хорвата клубную прописку в январе могут сменить французы Франсуа Камано и Вильсон Изидор.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) весной текущего года разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действие своих контрактов без выплаты какой-либо компенсации клубу.
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