Защитник Тин Едвай хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом»

Бывший защитник национальной сборной Хорватии Тин Едвай хочет приостановить действие своего контракта с московским «Локомотивом».
Футболист намерен в ближайшее время покинуть Россию и прейти в один из ближневосточных клубов. В услугах Едвая заинтересована одна из команд чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале. Кроме хорвата клубную прописку в январе могут сменить французы Франсуа Камано и Вильсон Изидор.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) весной текущего года разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действие своих контрактов без выплаты какой-либо компенсации клубу.