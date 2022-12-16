Защитник Тин Едвай хочет воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом»

Футболист намерен в ближайшее время покинуть Россию и прейти в один из ближневосточных клубов. В услугах Едвая заинтересована одна из команд чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале. Кроме хорвата клубную прописку в январе могут сменить французы Франсуа Камано и Вильсон Изидор.