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Актер Александр Берда рассказал, почему перестал общаться с Лией Ахеджаковой

Общество
Актер Александр Берда рассказал, почему перестал общаться с Лией Ахеджаковой

Актер театра и кино Александр Берда отреагировал на слова народной артистки России Лии Ахеджаковой, что причиной прекращения их общения якобы стали высказывания актрисы на политические темы.

Как отметил актер в беседе с kp.ru, политика не имеет к его отношениям с актрисой никакого отношения. Берда уточнил, что Ахеджаковой прекрасно известно, почему он не здоровается и не общается с ней.

«Раз уж она вынесла сор из избы, я объясню. Повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала открытое письмо [Сергею] Гармашу» — сообщил он.

Ахеджакова в то время выступала против возвращения Гармаша в театр «Современник». Берда отметил, что не желает общаться с актрисой, которую он считает мастером «художественного стука».
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