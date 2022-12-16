Актер Александр Берда рассказал, почему перестал общаться с Лией Ахеджаковой

Актер театра и кино Александр Берда отреагировал на слова народной артистки России Лии Ахеджаковой, что причиной прекращения их общения якобы стали высказывания актрисы на политические темы.
Как отметил актер в беседе с kp.ru, политика не имеет к его отношениям с актрисой никакого отношения. Берда уточнил, что Ахеджаковой прекрасно известно, почему он не здоровается и не общается с ней.
«Раз уж она вынесла сор из избы, я объясню. Повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала открытое письмо [Сергею] Гармашу» — сообщил он.
Ахеджакова в то время выступала против возвращения Гармаша в театр «Современник». Берда отметил, что не желает общаться с актрисой, которую он считает мастером «художественного стука».