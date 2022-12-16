АТОР: путешествие в новогодние праздники запланировали 630 тысяч россиян

Новогоднее путешествие в этом году ожидает 630 тысяч россиян, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Больше всего россиян, по ее данным, предпочли путешествие по стране, а еще около 290 тысяч — поедут отдыхать за границу. Как отметили в АТОР, спрос на новогодние туры в этом году вырос на 10-15%.
Для зарубежных путешествий в новогодние праздники россияне чаще всего выбирали Турцию, Индию, Египет, Таиланд и ОАЭ. В первой десятке стран также оказались Катар, Куба, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланка.
Самый дешевый тур на двоих в Стамбул с вылетом из Москвы обойдется в 120 тысяч рублей, в Египет — 145 тысяч, а в ОАЭ — 148 тысяч рублей.