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АТОР: путешествие в новогодние праздники запланировали 630 тысяч россиян

Общество
АТОР: путешествие в новогодние праздники запланировали 630 тысяч россиян

Новогоднее путешествие в этом году ожидает 630 тысяч россиян, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Больше всего россиян, по ее данным, предпочли путешествие по стране, а еще около 290 тысяч — поедут отдыхать за границу. Как отметили в АТОР, спрос на новогодние туры в этом году вырос на 10-15%.

Для зарубежных путешествий в новогодние праздники россияне чаще всего выбирали Турцию, Индию, Египет, Таиланд и ОАЭ. В первой десятке стран также оказались Катар, Куба, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланка.

Самый дешевый тур на двоих в Стамбул с вылетом из Москвы обойдется в 120 тысяч рублей, в Египет — 145 тысяч, а в ОАЭ — 148 тысяч рублей.
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