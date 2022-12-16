Стоматолог Автандилян дала советы по избавлению от зубной боли в домашних условиях

Записаться к стоматологу в новогодние праздники бывает очень сложно. Врач Луиза Автандилян рассказала, как в этот период справиться с возникшей зубной болью в домашних условиях.
В первую очередь она посоветовала принимать обезболивающие препараты. Наиболее эффективны при острой и ноющей боли нестероидные противовоспалительные средства.
Также можно использовать стоматологический гель, который обычно применяют при прорезывании зубов у малышей. Снять зубную боль поможет и холодный компресс, добавила медик.
В качестве альтернативы компрессу Автандилян предложила полоскание теплым солевым раствором в течение 30 секунд. Такой метод снимает местное воспаление и дезинфицирует ротовую полость, слегка успокаивая боль, пишет «Газета.Ru».
Стоматолог Роман Бирюков ранее рассказал, почему на зубной эмали появляются трещины. Обычно они незаметны невооруженным глазом, сообщает газета «Петербургский дневник».