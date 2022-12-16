Мэр Орлов скрывается от Пригожина после назначения противника СВО директором Музея истории Екатеринбурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что неоднократно пытался связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, однако глава города скрывается от него.
Таким образом предприниматель ответил на просьбу редакции издания «УралLive» прокомментировать ситуацию с назначением на должность директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, выступающего против спецоперации на Украине и распространяющего фейки о ЧВК «Вагнер».
«Я не мог ответить в течение предыдущего дня, так как честно пытался всеми возможными способами связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, в том числе и через приемную губернатора. Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен также выразил надежду, что Алексей Орлов возьмет ситуацию под свой контроль и проверит информацию об Игоре Пушкареве.