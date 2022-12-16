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Мэр Орлов скрывается от Пригожина после назначения противника СВО директором Музея истории Екатеринбурга

Общество
Мэр Орлов скрывается от Пригожина после назначения противника СВО директором Музея истории Екатеринбурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что неоднократно пытался связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, однако глава города скрывается от него.

Таким образом предприниматель ответил на просьбу редакции издания «УралLive» прокомментировать ситуацию с назначением на должность директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, выступающего против спецоперации на Украине и распространяющего фейки о ЧВК «Вагнер».

«Я не мог ответить в течение предыдущего дня, так как честно пытался всеми возможными способами связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, в том числе и через приемную губернатора. Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также выразил надежду, что Алексей Орлов возьмет ситуацию под свой контроль и проверит информацию об Игоре Пушкареве.
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