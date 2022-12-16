Мэр Орлов скрывается от Пригожина после назначения противника СВО директором Музея истории Екатеринбурга

Таким образом предприниматель ответил на просьбу редакции издания «УралLive» прокомментировать ситуацию с назначением на должность директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, выступающего против спецоперации на Украине и распространяющего фейки о ЧВК «Вагнер».