Что мешает обеспечить полную продовольственную безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Жесточайший кадровый дефицит трудовых ресурсов в аграрном секторе России пока не нашел своего решения, а число трудовая миграция из стран Центральной Азии и Востока Украины не покрывает потребности крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств.
Почему проблема дефицита кадровых ресурсов не решается в России автоматизацией труда? Насколько престижным считается труд фермера в молодежной среде? Насколько эффективны сейчас государственные системы контроля качества сельскохозяйственной продукции? Сколько должен стоить натуральный сыр и натуральное молоко? Являются ли растительные суррогаты, продвигаемые на Западе, адекватной заменой животноводческой продукции?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит фермер Михаил Шконда и гость программы «Агропак» Алексей Каранчевцев, основатель сыроварни «Сырная мельницы».
Эфир состоится 16 декабря, в пятницу, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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