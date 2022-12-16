Стратегию развития России и национальные цели обсудят в медиацентре «Патриот»

Существуют ли исторические примеры выживания большой страны в окружении враждебных или нейтральных государств? Майк Макфол заявил, что России было предложено много гарантий безопасности: Хельсинский акт, Парижская хартия, Будапештский меморандум, акт Россия-НАТО, причем якобы Запад никогда не нарушал этих договоров – почему еще Минские соглашения не упомянул? Почему Польша, вслед за прибалтами и Чехией, назвала Россию государством террористом и обвинила во взрыве самолета с Качинским? Почему Польша отказалась поддержать финансирование Украины ЕС? Справедливо ли Вучич вдруг припомнил России санкции 1992 года в отношении Югославии, а также поддержку Хорватии и Боснии? Ровно в этот день, но 210 лет назад в прусский трактир у Гумбиннена зашел маршал Ней. Почему его не узнали в оборванце и может ли Россия повторить? Правильно ли Минцифры отказалось поддержать запрет на удаленную работу для сотрудников, находящихся за границей, для частных проектов? Справедливо ли решение МОК вернуть на соревнования российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами?