Стратегию развития России и национальные цели обсудят в медиацентре «Патриот»

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию России и национальным проектам. По итогам года прогнозируется снижение ВВП на 2,5%, что в десять раз меньше, чем предсказали недруги страны на Западе. Дефицит бюджета ожидается в 2% и это лучший результат среди стран топ-20 по размерам национальных экономик.
Также Россия сохранила положительный торговый баланс и смогла переориентировать товарные потоки с Запада в Азию.
Существуют ли исторические примеры выживания большой страны в окружении враждебных или нейтральных государств? Майк Макфол заявил, что России было предложено много гарантий безопасности: Хельсинский акт, Парижская хартия, Будапештский меморандум, акт Россия-НАТО, причем якобы Запад никогда не нарушал этих договоров – почему еще Минские соглашения не упомянул? Почему Польша, вслед за прибалтами и Чехией, назвала Россию государством террористом и обвинила во взрыве самолета с Качинским? Почему Польша отказалась поддержать финансирование Украины ЕС? Справедливо ли Вучич вдруг припомнил России санкции 1992 года в отношении Югославии, а также поддержку Хорватии и Боснии? Ровно в этот день, но 210 лет назад в прусский трактир у Гумбиннена зашел маршал Ней. Почему его не узнали в оборванце и может ли Россия повторить? Правильно ли Минцифры отказалось поддержать запрет на удаленную работу для сотрудников, находящихся за границей, для частных проектов? Справедливо ли решение МОК вернуть на соревнования российских и белорусских спортсменов под нейтральными флагами?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ.
Эфир состоится 16 декабря, в пятницу, в 10:00.
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