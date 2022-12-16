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Поляк Шимон Марциняк назначен главным судьей на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре

Спорт
Поляк Шимон Марциняк назначен главным судьей на финальный матч ЧМ-2022 в Катаре

Польский судья Шимон Марциняк будет главным арбитром на финале чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

Помогать опытному рефери в заключительном матче мирового первенства будут лайнсмены Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Марциняк на текущем Чемпионате мира — 2022 уже поработал на двух играх. Поляк судил матч группового этапа между сборными Франции и Дании, а также встречу в рамках 1/8 финала с участием Аргентины и Австралии.

Напомним, в финале Чемпионата мира — 2022 встретятся сборные Франции и Аргентины. Матч пройдет в Лусаиле 18 декабря.
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