Росстат скорректировал показатели по динамике ВВП из-за сезонности

Как видно из информации Росстата, пересчет затронул чисто ряды ВВП с исключением сезонного фактора. Ни дефляторы, ни динамика ВВП по отношению к первому и второму кварталам 2021 года не изменились. Исходные данные физического объема ВВП (не очищенные от сезонности) также остались прежними.