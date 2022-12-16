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Росстат скорректировал показатели по динамике ВВП из-за сезонности

Экономика
Росстат скорректировал показатели по динамике ВВП из-за сезонности

Росстат внес коррективы в траекторию спада валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2022 году после сезонного сглаживания, пишет РБК.

Во втором квартале экономика продемонстрировала снижение на 5,2% к первому кварталу, а не на 1,9%, а уже в третьем квартале показала рост. Пересчет свидетельствует, что технической рецессии не произошло.

Прошлые данные говорили, что ВВП падал поквартально и в январе-марте 2022 года (-0,34%), и в апреле-июне (-1,95%). Новые сведения гласят, что в первом квартале уменьшения ВВП не оказалось.

Как видно из информации Росстата, пересчет затронул чисто ряды ВВП с исключением сезонного фактора. Ни дефляторы, ни динамика ВВП по отношению к первому и второму кварталам 2021 года не изменились. Исходные данные физического объема ВВП (не очищенные от сезонности) также остались прежними.
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