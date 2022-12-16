Сладков объяснил, почему возможные поставки ЗРК Patriot не станут панацеей для Украины

США нанесут себе репутационный удар, отправив Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, потому что это вооружение не сможет защитить украинские военные и энергетические объекты. Об этом заявил военкор Александр Сладков.
В своем Telegram-канале он уточнил, что американская сторона позиционирует Patriot, как непревзойденные комплексы, способные поразить любую цель. Но есть большая вероятность, что эти разрекламированные ЗРК окажутся бессильны перед российскими дронами-камикадзе, передает «Военное обозрение».
Власти Украины буквально молились на реактивные системы залпового огня HIMARS, но в реальности это вооружение не очень помогло украинской армии, подчеркивает военкор. Даже западные эксперты признают, что ЗРК Patriot станут отличной мишенью для российских ракет в случае их поставки Киеву, резюмирует Сладков.