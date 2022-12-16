Сладков объяснил, почему возможные поставки ЗРК Patriot не станут панацеей для Украины

Власти Украины буквально молились на реактивные системы залпового огня HIMARS, но в реальности это вооружение не очень помогло украинской армии, подчеркивает военкор. Даже западные эксперты признают, что ЗРК Patriot станут отличной мишенью для российских ракет в случае их поставки Киеву, резюмирует Сладков.