Расчеты 240-мм самоходных минометов уничтожают объекты противника

В СССР «Тюльпаны» выпускались вплоть до 1988 года. Со своей основной задачей — уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, а также скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника — 27-тонные самоходные «монстры» справлялись отлично, что, в общем, и немудрено. Если, например, фугасные снаряды 203-мм самоходного орудия «Пион» содержали от 13 до 18 кг взрывчатки, то 240-мм фугасные мины «Тюльпана» были начинены 32–46,5 кг взрывчатого вещества. После разрыва такой мины в земле оставалась воронка диаметром метров десять и глубиной метров шесть! Свои фугасные мины «Тюльпан» мог швырять на дальность до 10 км, а если речь шла об активно-реактивных минах, то - и на все 19 км.