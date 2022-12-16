Расчеты 240-мм самоходных минометов уничтожают объекты противника

В полосе действия «Тюльпанов» безопасных укрытий для противника не существует.
Расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Восточного военного округа продолжают уничтожать объекты противника. Кадры с работой минометчиков ВВО 15 декабря опубликовал Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
«Все внутри будто резко сжимается…»
«Батарея работает как сходу, так и с подготовленных огневых позиций. Задача батареи, это поражение взводных и ротных опорных пунктов, особо укрепленных районов, дотов и дзотов. В основном работаем со второй линии обороны по пехоте укрытой и скоплениям техники, то есть по целям, которые обыкновенная артиллерия не может поразить. Работаем активно-реактивными снарядами. Дальность у них – до 19 км. На взрывателе замедленном пробивает железобетонные перекрытия толщиной 11 метров», — сообщил командир батареи «Тюльпанов».
Командир орудия рассказал про особенности работы 240-мм самоходного миномета:
«Больше всего времени – от 40 секунд, до одной минуты - занимает заряжание, потому что заряжание тут особое – не такое, как у большинства артиллерийских систем. После каждого заряжания необходимо заново наводить машину. [Сказывается] и очень большой вес мины – больше 250 кг», — добавил военнослужащий.
Пожалуй, наиболее ярко свои впечатления от выстрела из «Тюльпана» описал другой боец.
«Это не похоже ни на что, это не сравнимо ни с чем… Такие специфические ощущения. Все внутри будто резко сжимается и [затем] отпускает резко», — сказал наводчик-оператор из состава минометного расчета.
Впечатления военнослужащих ВСУ, испытавших на себе действие российских 240-мм минометов, в видео Минобороны не прозвучали. Видимо, по той простой причине, что шансы пережить взрыв мины «Тюльпана» у противника был близок к нулю, а мертвые, как известно, не разговаривают…
Самый мощный миномет в мире
Минометы, несмотря на свой непритязательный вид (ствол, прицел, сошки и опорная плита, которая передает отдачу грунту), были и остаются одним из самых эффективных средств поражения живой силы противника на поле боя. Они незаменимы в ближнем бою при уничтожении противника в окопах и складках местности, за обратными скатами высот, домами и заборами.
Напомню, что, по некоторым данным, чуть ли не 50% солдат, погибших в годы Второй мировой войны от огня артиллерии, стали жертвами именно минометных мин. В наше время простые по своей конструкции, надежные, дешевые и при этом смертоносные минометы продолжают оставаться важнейшим элементом артиллерийского вооружения всех армий мира, включая Вооруженные силы России.
Настоящим венцом развития отечественных минометов и самым мощным минометом в мире стал 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», фигурирующем в документах Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, как «объект 305».
Его история началась в середине 60-х годов прошлого века, когда Советской армии понадобился крупнокалиберный самоходный миномет, способный с закрытой позиции разнести в пыль своими минами, содержащими куда большее количество взрывчатого вещества, чем артиллерийские снаряды аналогичного калибра, любые фортификационные сооружения вероятного противника. Плюс к этому, самоходный миномет должен был иметь возможность в случае необходимости стрелять по врагу минами со специальной боевой частью, то есть — нейтронной или ядерной.
В 1966 году в ОКБ-3 Уральского завода транспортного машиностроения под руководством главного конструктора Георгия Ефимова была начата разработка крупнокалиберного самоходного миномета. Любопытно, что за создание непосредственно артиллерийской части этого 240-мм «монстра» отвечал конструктор Юрий Калачников, позже прославившийся еще и созданием 152-мм пушек с повышенной дальностью стрельбы «Гиацинт».
Удачно разместить мощнейший 240-мм миномет на самоходном гусеничном шасси удалось не сразу. Так, например, первый опытный образец боевой машины на полигоне выдержал всего два выстрела, после чего на самоходной установке лопнуло крепление опорной плиты. Кроме того, образовавшаяся при выстрелах динамическая волна смяла в гармошку топливные баки.
Пришлось конструкцию машины серьезно переделывать.
В 1971 году детище Ефимова и Калачникова благополучно завершило цикл испытаний, после чего было принято на вооружение Советской армии под названием 2С4 «Тюльпан».
Для поражения обширного перечня целей
Тактико-технические характеристики самоходного миномета, мягко говоря, внушали уважение. Корпус машины сделали сварным из листов броневой стали. Толщина лобового листа составляет 30 мм, что обеспечивало во фронтальной проекции защиту САУ от попаданий бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Бортовые и кормовая проекции обеспечивают защиту от попадания бронебойных пуль калибра 7,62 мм, а также осколков мин и снарядов.
На верхнем кормовом листе корпуса устанавливались балки с шарнирами, на которых крепилась артиллерийская часть казнозарядного миномета. Последний имел два положения — походное и боевое. В походном положении плита с минометом размещалась на крыше корпуса. В боевом — миномет откидывался назад с помощью гидравлической системы и устанавливался на плиту, упирающуюся в грунт.
При массе в 27,5 тонн, «Тюльпан» разгонялся по шоссе до 62,8 км/ч, а на пересеченной местности – до 30 км/ч. Экипаж машины состоял из пяти человек.
Заряжание миномета производилось при угле 90°. При заряжании из механизированных боеукладок мина подавалась на направляющие, после чего оператор снаряжал мину необходимым зарядом, затем производилась автоматическая досылка выстрела в канал ствола. Для заряжания с грунта миномет комплектовался специальной лебедкой. Выстрел осуществлялся наводчиком орудия при помощи специального выносного пульта. Возимый боекомплект «Тюльпана» составлял либо 20 обычных мин, либо 10 активно-реактивных. «Паспортная» максимальная скорострельность «Тюльпана» при угле возвышения 60° и среднем положении ствола — 1 выстрел за 62 секунды.
Номенклатура боеприпасов, используемых «Тюльпаном», включала осколочно-фугасные, осколочно-фугасные активно-реактивные, зажигательные активно-реактивные, кассетные активно-реактивные, управляемые, нейтронные, ядерные и ядерные активно-реактивные мины, что позволяло применять самоходный миномет на поле боя максимально гибко и для поражения весьма обширного перечня целей.
В СССР «Тюльпаны» выпускались вплоть до 1988 года. Со своей основной задачей — уничтожение укрепленных зданий, фортификационных сооружений, а также скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника — 27-тонные самоходные «монстры» справлялись отлично, что, в общем, и немудрено. Если, например, фугасные снаряды 203-мм самоходного орудия «Пион» содержали от 13 до 18 кг взрывчатки, то 240-мм фугасные мины «Тюльпана» были начинены 32–46,5 кг взрывчатого вещества. После разрыва такой мины в земле оставалась воронка диаметром метров десять и глубиной метров шесть! Свои фугасные мины «Тюльпан» мог швырять на дальность до 10 км, а если речь шла об активно-реактивных минах, то - и на все 19 км.
Ultima ratio regum калибра 240-мм
В Советской армии 240-мм самоходные минометы, как настоящий ultima ratio regum – «последний довод королей», входили в состав дивизионов артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. В ходе боевого применения «Тюльпаны» продемонстрировали очень высокую эффективность. В полосе действия отечественных минометных «монстров» безопасных укрытий для противника не существовало! Лишний раз в этом убедились украинские боевики, пытавшиеся весной 2022 года удержать Мариуполь, но быстро обнаружившие, что от мин «Тюльпанов» никакие железобетонные укрытия не спасают.
Как следует из опубликованного вчера Министерства обороны Российской Федерации видеоролика, нашим «Тюльпанам» и после мариупольской эпопеи на украинском ТВД работы хватает. В тесном взаимодействии с беспилотниками, а также другими современными средствами обнаружения и целеуказания, 240-мм самоходные минометы ВС РФ и в 2022 году остаются одними из лучших «взломщиков» обороны противника.