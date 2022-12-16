Жители украинского Хмельницкого пожаловались на отсутствие света, газа и отопления

Энергетики снова отключили электроэнергию в Хмельницкой области Украины, поэтому люди вынуждены замерзать в своих квартирах без света, газа и отопления.
Местные жители сидят без света по 16 часов в сутки, а температура в многоквартирных домах редко повышается даже до +7 градусов. Готовить еду приходится во дворах, а воду теперь носят из колодцев.
«Я живу на десятом этаже. Света нет — приготовить не успеваю. Графика отключений не знаю, не успеваю подготовиться», — пожаловался один из проживающих в регионе.
Если раньше в Хмельницком свет отключали на четыре часа, то теперь вообще не действуют никакие графики. Энергосистема страны настолько расшатана, что не справляется даже с минимальными нагрузками.
В декабре социальный центр Хмельницкого начал развозить бесплатные горячие обеды на средства Запада. Однако работники могут накормить супом всего 50 человек за день, а по выходным не работают, пишет «Украина.ру».