Тяжелобольному актеру Ивану Краско грозит операция на сердце

Некоторое время назад актера выписали из больницы, где он проходил плановое лечение. В ходе обследований у Краско выявили серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказал ФАН директор актера Вячеслав Смородинов, ввиду этого звезде предстоит повторный визит к врачам.