Тяжелобольному актеру Ивану Краско грозит операция на сердце

Народный артист России Иван Краско в сентябре отметил свой день рождения — актеру театра, кино и озвучивания исполнилось 92 года. С возрастом звезду фильма «Господин оформитель» начало подводить здоровье. В особенности — сердце.
Некоторое время назад актера выписали из больницы, где он проходил плановое лечение. В ходе обследований у Краско выявили серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказал ФАН директор актера Вячеслав Смородинов, ввиду этого звезде предстоит повторный визит к врачам.
«Сейчас Дядя Ваня дома, но скоро вернется в больницу — с сердечком совсем плохо. Скоро ему будут ставить кардиостимулятор», — заключил он.
Краско в ближайшее время предстоит пройти дополнительное обследование. Если противопоказаний не выявят — артиста ждет операция на сердце.