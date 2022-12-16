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Ракетный полк «Ярсов» заступил на боевое дежурство в Тверской области

Армия
Ракетный полк «Ярсов» заступил на боевое дежурство в Тверской области

Торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка «Ярсов» прошла в Бологовском соединении РВСН в Тверской области.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором можно увидеть марш ракетных комплексов до позиционного района. Отмечается, что в ракетном соединении была создана необходимая для развертывания «Ярсов» инфраструктура.

«Главное — это техническая обученность личного состава, сплоченность и слаженность коллектива», — рассказал командир ракетного дивизиона Николай Прокопчук.

Подчеркивается, что переоснащение Бологовского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» завершится в следующем году.
ярс ракетный полк рвсн
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