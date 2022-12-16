Смертельное ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае могло произойти из-за превышения скорости

Напомним, все произошло на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Предварительно, мужчина за рулем транспортного средства, в котором находились сотрудники «Амур Минералс», превысил скоростной режим. Автобус вылетел на полосу встречного движения, а после съехал в кювет, где опрокинулся на бок. В результате погибли восемь человек, еще 19 пострадали.