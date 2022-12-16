Смертельное ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае могло произойти из-за превышения скорости

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Хабаровском крае, мог не справиться с управлением. Об этом сообщает источник ФАН. По одной из версий, скорость была немного превышена.
Напомним, все произошло на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Предварительно, мужчина за рулем транспортного средства, в котором находились сотрудники «Амур Минералс», превысил скоростной режим. Автобус вылетел на полосу встречного движения, а после съехал в кювет, где опрокинулся на бок. В результате погибли восемь человек, еще 19 пострадали.
Глава региона Михаил Дегтярев заявил, что семьям погибших вахтовиков, а также пострадавшим будет выплачена денежная компенсация. СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на юге Москвы, писало РИАМО.