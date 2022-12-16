Актриса Лариса Гузеева призналась, что не сдерживала эмоций во время воспитания детей

Заслуженная артистка России, 63-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева родила двоих детей от разных браков: сына Георгия Толордаву и дочь Ольгу Бухарову. Как призналась звезда «Жестокого романса», они росли в строгой атмосфере.
Говоря на эту тему в социальных сетях, Гузеева сообщила, что в общении с детьми она порой не сдерживала своих эмоций. Актриса, по ее словам, грозилась наказать наследников, и ее фантазии были страшными. Правда, до дела не доходило.
«Орала так, что сама не себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления», — рассказала она.
Гузеева добавила, что больше всего досталось ее сыну, которого она буквально держала в ежовых рукавицах. Повзрослев, тот даже записал родную мать в телефонной книге под именем «Зима».