Воздушная тревога сработала в восьми областях Украины

Сообщается, что также воздушная тревога ревет в городах Херсон и Запорожье, которые до сих пор находятся под контролем Киева. Известно, что около часа назад оповещение сработало в Николаевской и Одесской областях и в Херсоне. Позже в Николаевской области и Херсоне она была отменена.



Украинские СМИ сообщают о массовых пусках крылатых ракет.

