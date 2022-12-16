Воздушная тревога сработала в восьми областях Украины

Сигнал оповещения граждан о воздушной тревоге был объявлен в восьми областях Украины. Эти данные приводит официальный ресурс для оповещения мирного населения.
Сообщается, что также воздушная тревога ревет в городах Херсон и Запорожье, которые до сих пор находятся под контролем Киева. Известно, что около часа назад оповещение сработало в Николаевской и Одесской областях и в Херсоне. Позже в Николаевской области и Херсоне она была отменена.
Украинские СМИ сообщают о массовых пусках крылатых ракет.
Напомним, несколькими минутами ранее на территории Киева также была объявлена воздушная тревога.