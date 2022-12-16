Литва купит восемь РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним у США

Литва заключила с США контракт на покупку восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
С таким заявлением выступил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. Недавно он также говорил, что у США будут приобретены боеприпасы к HIMARS дальностью до 300 километров.
«Мы подписали с США контракт на закупку восьми пусковых установок HIMARS», — сообщил министр.
Ранее в ЛНР рассказали, что 44 жителя республики погибли в результате обстрелов из реактивной артиллерии HIMARS американского производства со стороны ВСУ, передает «Царьград».