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Литва купит восемь РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним у США

Армия
Литва купит восемь РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним у США

Литва заключила с США контракт на покупку восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

С таким заявлением выступил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас. Недавно он также говорил, что у США будут приобретены боеприпасы к HIMARS дальностью до 300 километров.

«Мы подписали с США контракт на закупку восьми пусковых установок HIMARS», — сообщил министр.

Ранее в ЛНР рассказали, что 44 жителя республики погибли в результате обстрелов из реактивной артиллерии HIMARS американского производства со стороны ВСУ, передает «Царьград».
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