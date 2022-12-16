Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Иосифа Кобзона

Критиковавшая спецоперацию России на Украине певица Елизавета Гырдымова, более известная под сценическим именем Монеточка, ответила раскритиковавшим ее выступление на концерте в Хельсинки поклонникам.
Гости этого мероприятия обвинили певицу в социальных сетях в плохом качестве исполнения песен. Монеточка молчать не стала и резко отреагировала на критику в свой адрес.
По словам звезды, если кто-то из ее поклонников ценит «великий профессиональный оперный вокал», то им место не на концерте Монеточки, а на выступлениях исполнителя хитов «Я русски» и «Встанем» SHAMAN и ныне покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона.