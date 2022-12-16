Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Иосифа Кобзона

По словам звезды, если кто-то из ее поклонников ценит «великий профессиональный оперный вокал», то им место не на концерте Монеточки, а на выступлениях исполнителя хитов «Я русски» и «Встанем» SHAMAN и ныне покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона.