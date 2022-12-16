Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Иосифа Кобзона

Общество
Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Иосифа Кобзона

Критиковавшая спецоперацию России на Украине певица Елизавета Гырдымова, более известная под сценическим именем Монеточка, ответила раскритиковавшим ее выступление на концерте в Хельсинки поклонникам.

Гости этого мероприятия обвинили певицу в социальных сетях в плохом качестве исполнения песен. Монеточка молчать не стала и резко отреагировала на критику в свой адрес.

По словам звезды, если кто-то из ее поклонников ценит «великий профессиональный оперный вокал», то им место не на концерте Монеточки, а на выступлениях исполнителя хитов «Я русски» и «Встанем» SHAMAN и ныне покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
монеточка кобзон певица
Военкоры ФАН
Лучшие в аду