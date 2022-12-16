Врач Кольцова рассказала о причинах голодных болей в желудке

Иногда резкая боль, которую испытывает голодный человек, может сигнализировать о серьезных отклонениях в работе желудочно-кишечного тракта, рассказала врач Полина Кольцова.
Причины могут быть разные. Спровоцировать боли может гормональный сбой, гельминты, закисление желудочного сока. Чаще всего неприятные ощущения являются симптомами язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Кольцова предупредила, что при ощущениях тяжести, болезненных толчках и жжении затягивать с обращением в больницу не стоит.
До посещения врача, чтобы облегчить симптомы, нужно сменить рацион и режим питания. Необходимо исключить все жареное, острое, соленое и кислое, отказаться от алкоголя и курения. Разрешено есть каши, легкие бульоны, овощи и мясо на пару. Принимать пищу в течение дня нужно чаще, но небольшими порциями, пишет «Подмосковье Сегодня».