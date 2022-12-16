Врач Кольцова рассказала о причинах голодных болей в желудке

До посещения врача, чтобы облегчить симптомы, нужно сменить рацион и режим питания. Необходимо исключить все жареное, острое, соленое и кислое, отказаться от алкоголя и курения. Разрешено есть каши, легкие бульоны, овощи и мясо на пару. Принимать пищу в течение дня нужно чаще, но небольшими порциями, пишет «Подмосковье Сегодня».