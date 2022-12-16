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Александр Гордон покинул один из проектов Первого канала

Общество
Александр Гордон покинул один из проектов Первого канала

Телеведущий Александр Гордон ушел из одного из проектов Первого канала, в котором ранее вел рубрику. Популярного ведущего не стали заменять.

Гордон вел рубрику «Время вспомнить» в рамках общественно-политического ток-шоу «Время покажет». Зрители заметили, что эту рубрику не показывают уже несколько недель.

При этом сначала на место Гордона пришел коллега Анатолий Кузичев. Однако затем и вовсе от рубрики отказались, передает Утро.ру. Такие изменения связывают с низкими рейтингами или потерю заинтересованности после смены ведущего.
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