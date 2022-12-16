Политолог Безпалько: Нам стоит поучиться у Китая прагматизму и осторожности

Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — одной из ключевых задач России на 2023-й станет вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень. Для достижения этой цели нужно устранить ограничения в логистике и финансах, заявил президент. По его словам, западные страны пытались «задвинуть» Россию на периферию мирового развития санкциями, но она не намерена идти по пути самоизоляции и автаркии. «Напротив, мы будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, с теми, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на развивающиеся страны», – указал глава государства.