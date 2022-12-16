Политолог Безпалько: Нам стоит поучиться у Китая прагматизму и осторожности

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая укреплять экономические отношения с Москвой, несмотря на попытки «отдалиться» от России в публичном пространстве из-за ситуации на Украине. Как заявил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, эта информация смотрится позитивно, но относиться к ней следует с большой осторожностью.
Как сообщила американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине, речь идет об увеличении импорта в Китай российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции. Также Пекин намерен расширить сотрудничество с Москвой в Арктике, и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. При этом эксперты отмечают — в последние месяцы две державы стали проводить намного больше финансовых операций в национальных валютах. Это способствует расширению оборота юаня, а также защищает Россию и Китай от возможных санкций.
Аналитики описывают обновленный курс правительства КНР на укрепление контактов с Россией как «противоречащий риторике официальных лиц страны». Напомним, в последние несколько месяцев они старались дистанцироваться от РФ в связи с боевыми действиями на Украине. Ранее Си Цзиньпин неоднократно призывал к урегулированию конфликта на Украине и «работе на благо мира». 21 сентября он назвал позицию КНР по украинскому конфликту «четкой и последовательной».
Как рассказал ФАН российский эксперт Богдан Безпалько, усиление экономических контактов с Поднебесной было бы крайне полезно для российской экономики, однако вовсе не факт, что это произойдет на самом деле.
«Я бы пока очень осторожно относился к подобной информации, публикуемой западными СМИ. По той простой причине, что с момента начала военной спецоперации РФ множество китайских банков, торговых и промышленных компаний отказываются от взаимодействия с Россией именно из-за экономических санкций, введенных Западом. То есть, несмотря на позитивную риторику в адрес России, китайцы все-таки стараются соблюдать «мягкий» санкционный режим, опасаясь попасть под вторичные санкции США и Евросоюза, — напомнил Безпалько. — Я бы предпочел дождаться практической реализации этого поручения Си Цзиньпина правительству КНР. Если мы увидим масштабные вложения в российскую инфраструктуру, резкий рост взаимной торговли — причем, не только в сфере газа и нефти, а продуктов питания и промышленных товаров, которые может поставлять Россия — то тогда будет повод говорить о том, что сближение Москвы и Пекина действительно началось».
Безпалько напомнил — китайцы всегда вели крайне осторожную политику, особенно в торгово-экономической сфере, от которой напрямую зависят процветание и рост экономики Поднебесной.
«В подтверждение этой информации хотелось бы увидеть, что крупнейшие китайские банки и промышленные компании реально нарастили объем торговли и инвестиций в Россию. Причем не столько в ресурсной сфере, но и в сфере производства микрочипов, бытовой электроники и другой хай-тек продукции, в области военного сотрудничества — вот тогда и можно будет говорить о реальном сближении Китая и РФ, — сообщил аналитик. — Объективных причин для этого достаточно, потому что китайское руководство понимает: они могут стать следующими «главными врагами» западного мира. Стремление США к продолжению глобального доминирования рано или поздно все равно приведет к тому, что между Америкой и Китаем произойдет столкновение».
При этом, напомнил Безпалько, в Китае прекрасно понимают, что у них до сих пор имеется достаточно много уязвимых мест.
«Причем эти уязвимые места — не только энергоресурсы, нефть, газ и уголь, которые требуются Поднебесной в огромных количествах. Это также и продукты питания, которых для полуторамиллиардного населения с каждым годом требуется все больше. В этом плане Россия, которая только в этом году собрала 150 миллионов тонн зерна, вполне способна обеспечить Китаю продовольственную безопасность, — указал Безпалько. — Понятно, что Китаю лучше всего опираться на ту Россию, которая существует как мощная и самостоятельная держава, способная оказать КНР реальную поддержку. А если коллективный Запад нас сейчас разгромит, то потом он неизбежно примется за Китай. И Пекину в этом случае будет значительно труднее отбиться и отстоять свои интересы и независимость, если это будет вообще возможно».
К информации о «развороте Пекина лицом к Москве» стоит относиться благожелательно, но очень осторожно, указал аналитик.
«Как говорится, если что-то будет от Китая — очень хорошо, а если нет, то мы ничего особенно и не ожидали. В конце концов, Поднебесная — очень осторожное и прагматичное государство. И нам стоит поучиться у Пекина и тому, и другому», — заключил Безпалько.
Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — одной из ключевых задач России на 2023-й станет вывод взаимодействия с партнерами на новый уровень. Для достижения этой цели нужно устранить ограничения в логистике и финансах, заявил президент. По его словам, западные страны пытались «задвинуть» Россию на периферию мирового развития санкциями, но она не намерена идти по пути самоизоляции и автаркии. «Напротив, мы будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, с теми, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на развивающиеся страны», – указал глава государства.