Альтернативу «слишком советскому» новогоднему оливье решили придумать на украинском телевидении. Экономист и политолог Александр Дудчак рассказал о своей версии «салата перемоги».
Специалист с иронией отметил, что на Украине сейчас способны производить только кровянку, то есть кровяную колбасу. А из ингредиентов национальное достояние — это сало и буряки.
«Больше нечего им положить. Картошка — белорусская. Огурцы тоже в Польше закупают. Так что вот так: буряки и сало», — резюмировал Дудчак в беседе с телеканалом «360».
Латвийский журналист Вадим Авва добавил, что вместо майонеза в «украинском оливье» будет ложь. Также в блюдо украинцы могут добавить вранье советника офиса президента Алексея Арестовича и западные кредиты, которые потом придется возвращать в невероятных объемах.