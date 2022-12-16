Музыкант Слава Марлоу не сдержал слез из-за выхода нового альбома

Спустя некоторое время музыкант опубликовал эмоциональный видеоролик, на котором он со слезами на глазах сообщил, что работа над новым альбомом далась ему очень непросто. В пластинку вошли девять треков, включая песню «Детские травмы», записанную при участии Леры Маяк и Платины.