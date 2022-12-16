Музыкант Слава Марлоу не сдержал слез из-за выхода нового альбома

Исполнитель, автор песен и музыкальный продюсер Артем Готлиб, более известный под сценическим именем Слава Марлоу, вышел на связь с поклонниками в Telegram, где сообщил им о выходе своего нового альбома «Тузик».
Как отметил музыкант, эта пластинка стала для него первым полноформатным альбомом и лучшей работой на текущий момент. Марлоу пообещал поклонникам, что их ждут настоящие американские гонки.
Спустя некоторое время музыкант опубликовал эмоциональный видеоролик, на котором он со слезами на глазах сообщил, что работа над новым альбомом далась ему очень непросто. В пластинку вошли девять треков, включая песню «Детские травмы», записанную при участии Леры Маяк и Платины.