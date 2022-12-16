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Чешские журналисты советуют замерзающим согражданам закаляться и пить горячий чай

Общество
Чешские журналисты советуют замерзающим согражданам закаляться и пить горячий чай

Жители Чехии вынуждены снижать температуру в собственных квартирах из-за резкого роста цен на отопление. Чешские журналисты рекомендовали замерзающим гражданам согреваться с помощью чая, изменения рациона питания и закаливания.

Статья с рекомендациями врачей была опубликована в чешском издании Lidovky. Иммунолог Зузана Стршижова рекомендовала гражданам чаще двигаться и практиковать особые техники дыхания, чтобы не замерзнуть в квартирах. Кроме того, специалист посоветовала чехам закаливаться с помощью холодного душа.

Эксперты также советуют желающим сэкономить на отоплении чехам пользоваться «живыми источниками тепла». В частности они рекомендуют завести домашнего питомца или начать жить с соседом.

Энергетический кризис в странах Евросоюза возник после введения санкций против России. Подорожание энергоресурсов привело к значительному росту цен на коммунальные услуги, в том числе и на отопление. Кроме того, в странах Запада выросли цены на газ и электроэнергию.
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