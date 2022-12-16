Доллар укрепляется к рублю в ходе торгов Мосбиржи 16 декабря

Так, по состоянию на 09:11 по московскому времени американский доллар вырос на 0,1450 рубля, и его курс достиг 64,4975 рубля. При этом европейская валюта по сравнению со значением предыдущего закрытия сессии ослабла на 0,1525 рубля, до 68,8475 рубля.