Берлин отправил Киеву ракеты для IRIS-T и другую военную помощь

Помимо этого, Берлин предоставил Киеву 30 тысяч снарядов калибра 40 мм, четыре машины скорой помощи, 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки, две бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм. При этом количество переданных снарядов для IRIS-T неизвестно.