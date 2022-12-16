Берлин отправил Киеву ракеты для IRIS-T и другую военную помощь

Германия отправила Украине новую партию военной помощи, в которую входят дополнительные ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом говорится на сайте правительства страны.
Помимо этого, Берлин предоставил Киеву 30 тысяч снарядов калибра 40 мм, четыре машины скорой помощи, 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки, две бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и пять тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм. При этом количество переданных снарядов для IRIS-T неизвестно.
Ранее Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал призывы Москвы к переговорам «смешными» и опубликовал список из пяти пунктов, без которых они невозможны, передает «Царьград».