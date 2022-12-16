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Александр Медведев выступает категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Спорт
Александр Медведев выступает категорически против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался относительно возможного ужесточения лимита на легионеров.

Всего на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) могут появиться восемь футболистов с иностранными паспортами. Недавно СМИ сообщали о возможном ужесточении лимита в футболе. Медведев признался, что относится к такой идее отрицательно. Российские игроки смогут прогрессировать, тренируясь вместе с сильными иностранцами. Кроме этого, нельзя пересматривать лимит на легионеров в РПЛ каждые шесть месяцев. Об этом гендиректор «Зенита» рассказал изданию «Чемпионат».

Ранее Минспорта России приняло решение ужесточить лимит на иностранцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Клубы с сезона 2023/2024 смогут включать в заявку всего трех игроков с иностранными паспортами.
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