Конгресс США настаивает на строительстве дополнительных десантных кораблей для ВМС страны

Конгресс США хочет, чтобы строительство больших десантных кораблей для американских ВМС продолжилось.
Отмечается, что конгрессмены посылают четкий сигнал Пентагону. По имеющейся информации, ВМС США должны иметь в своем распоряжении 31 корабль. Подчеркивается, что американские власти зациклились на идее создания флота из 355 кораблей.
При этом на сегодняшний день американские ВМС располагают примерно 290 кораблями. Примечательно, что еще недавно Вашингтон собирался отказаться от строительства дополнительных боевых единиц из-за нехватки денег.
Ранее стало известно, что ВМС США проводят масштабные военные учения на Ближнем Востоке, передает «Царьград».