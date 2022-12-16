Обозреватель Косырев: Пекин напомнил США о существенной разнице между войной и санкциями

Сегодня Китай пытается найти оправдание запрету на ввоз американских полупроводников и оборудования для их производства. Попытки США объяснить санкции угрозой национальной безопасности вновь могут провалиться, ведь они нарушили собственный «порядок, основанный на правилах», пишут РИА Новости.