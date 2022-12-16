Иск Китая во Всемирную торговую организацию в отношении неправомерного использования экономических санкций Вашингтоном может обернуться поражением США. Об этом пишет обозреватель Дмитрий Косырев.
Ранее ВТО приняла решение встать на сторону Китая по делу о запрете на импорт металлов, подписанное экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Специалисты ВТО не нашли повода для санкционных запретов, поскольку страны не находились в состоянии войны, передает журналист.
Сегодня Китай пытается найти оправдание запрету на ввоз американских полупроводников и оборудования для их производства. Попытки США объяснить санкции угрозой национальной безопасности вновь могут провалиться, ведь они нарушили собственный «порядок, основанный на правилах», пишут РИА Новости.
«Однако ВТО — не политологическая конференция, там все просто и конкретно. Санкции как инструмент конкуренции запрещены правилами международной торговли», — раскрыл неудобную правду Косырев.
Ранее сообщалось, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут включить имена членов Правительства РФ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.