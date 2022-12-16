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Amazon планирует сделать сериал по Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в главной роли

Общество
Amazon планирует сделать сериал по Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в главной роли

Американская компания Amazon Studios ведет переговоры о приобретении прав на экранизацию игры Warhammer 40,000 от компании Games Workshop.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в качестве исполнителя главной роли в сериале компания рассматривает звезду «Ведьмака» и «Лиги справедливости Зака Снайдера» Генри Кавилла.

Информации о том, кто именно будет заниматься созданием сериала по Warhammer 40,000, события которой разворачиваются в мрачной технофэнтезийной вселенной, пока нет.

Ранее поступила информация, что Кавилл не вернется к роли Супермена. Эти данные актер прокомментировал в социальных сетях.
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