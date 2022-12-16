Amazon планирует сделать сериал по Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в главной роли

Американская компания Amazon Studios ведет переговоры о приобретении прав на экранизацию игры Warhammer 40,000 от компании Games Workshop.
Как сообщает The Hollywood Reporter, в качестве исполнителя главной роли в сериале компания рассматривает звезду «Ведьмака» и «Лиги справедливости Зака Снайдера» Генри Кавилла.
Информации о том, кто именно будет заниматься созданием сериала по Warhammer 40,000, события которой разворачиваются в мрачной технофэнтезийной вселенной, пока нет.
Ранее поступила информация, что Кавилл не вернется к роли Супермена. Эти данные актер прокомментировал в социальных сетях.