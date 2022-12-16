Туристы из России поделились способом транзитного путешествия в страны Шенгена через Финляндию

Двоим туристам из России удалось успешно осуществить транзитный проезд через Финляндию с пересадкой в другой стране Шенгенской зоны, несмотря на запрет местных властей. Своим опытом они поделились в туристических чатах.
Один из путешественников въехал на автомобиле в Финляндию, направляясь в Сербию через Стокгольм. Сотрудники пограничной службы отметили в билетах пересадку в Шенгенской зоне, однако турист пояснил, что прямых рейсов не было, а стыковка будет длиться лишь два часа. С его слов, пограничники даже не стали осматривать его машину.
Другой россиянин въехал в Финляндию по обычной туристической визе, для транзита в США со стыковкой в Стокгольме. Он заметил, что все вокруг убеждали его в невозможности совершить перелет в третью страну из аэропорта зоны Шенгена. Впрочем, несмотря на успешный опыт соотечественников, большинство российских туристов все еще предпочитают летать из Финляндии в Турцию и оттуда в направлении Шенгена, пишет портал TourDom.