Туристы из России поделились способом транзитного путешествия в страны Шенгена через Финляндию

Другой россиянин въехал в Финляндию по обычной туристической визе, для транзита в США со стыковкой в Стокгольме. Он заметил, что все вокруг убеждали его в невозможности совершить перелет в третью страну из аэропорта зоны Шенгена. Впрочем, несмотря на успешный опыт соотечественников, большинство российских туристов все еще предпочитают летать из Финляндии в Турцию и оттуда в направлении Шенгена, пишет портал TourDom.