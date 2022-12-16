Диетолог Тихомирова назвала самое вредное для здоровья блюдо на новогоднем столе

Заправленные майонезом салаты считаются наиболее вредными блюдами на новогоднем столе, поскольку в них содержится много углеводов, жиров и соли.
Такие салаты, как оливье, мимоза и цезарь, приводят к набору лишнего веса, появлению отеков и плохому настроению. Это происходит не только из-за калорийной заправки, но и вареных овощей в составе — картофеля, моркови и свеклы, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова.
На втором месте по вредности расположились сладости, например, торты и пирожные. Кроме того, к блюдам, от которых лучше отказаться в новогоднюю ночь, эксперт отнесла плов, жареную картошку и мясо, приготовленное в большом количестве кляра, пишут «Известия».
Новогодние праздники могут быть волшебным временем для детей, однако способны вызвать и стресс. Психолог Шенике Масси-Ламберт объяснила, почему так происходит, сообщает «Ридус».