Диетолог Тихомирова назвала самое вредное для здоровья блюдо на новогоднем столе

Такие салаты, как оливье, мимоза и цезарь, приводят к набору лишнего веса, появлению отеков и плохому настроению. Это происходит не только из-за калорийной заправки, но и вареных овощей в составе — картофеля, моркови и свеклы, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова.