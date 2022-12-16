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Диетолог Тихомирова назвала самое вредное для здоровья блюдо на новогоднем столе

Общество
Диетолог Тихомирова назвала самое вредное для здоровья блюдо на новогоднем столе

Заправленные майонезом салаты считаются наиболее вредными блюдами на новогоднем столе, поскольку в них содержится много углеводов, жиров и соли.

Такие салаты, как оливье, мимоза и цезарь, приводят к набору лишнего веса, появлению отеков и плохому настроению. Это происходит не только из-за калорийной заправки, но и вареных овощей в составе — картофеля, моркови и свеклы, предупредила врач-диетолог Елена Тихомирова.

На втором месте по вредности расположились сладости, например, торты и пирожные. Кроме того, к блюдам, от которых лучше отказаться в новогоднюю ночь, эксперт отнесла плов, жареную картошку и мясо, приготовленное в большом количестве кляра, пишут «Известия».

Новогодние праздники могут быть волшебным временем для детей, однако способны вызвать и стресс. Психолог Шенике Масси-Ламберт объяснила, почему так происходит, сообщает «Ридус».
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