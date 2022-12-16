Диетолог Гинзбург назвал безопасную для здоровья порцию красной икры

Красная икра — полезный для здоровья продукт, однако есть ее нужно в пределах нормы. Такое мнение выразил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он рассказал, сколько граммов красной икры можно съедать в течение суток.
Чрезмерное употребление красной икры негативно влияет на организм, подчеркивает медицинский специалист. По его словам, это обусловлено повышенным содержанием соли, представляющей опасность для пациентов с гипертонией. Гинзбург рекомендует съедать не более 20 граммов соли в день, чтобы сохранить здоровье, передает «Вечерняя Москва».
Врач также рассказал о полезных свойствах красной икры. В частности она оказывает положительное влияние на иммунную систему человека, а также на его нервную систему. Кроме того, икра полезна для кожи и волос, подытожил Гинзбург.
Ученые Национального университета Сингапура ранее заявили, что употребление кофе оказывает положительное влияние на здоровье молодых матерей. По их мнению, употребление этого напитка после беременности снижает риск развития сахарного диабета, сообщает издание «Ридус».