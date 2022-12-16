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Марокканец перечислил основные неудобства для иностранцев в России

Общество
Марокканец перечислил основные неудобства для иностранцев в России

Женившийся на россиянке марокканец рассказал о вещах, которые показались ему непривычными в РФ.

Как пишет портал «Тонкости туризма», к первой странности он отнес платную воду в кафе и ресторанах. На его родине их непременно приносят при заказе горячего напитка, однако в России за такую услугу придется доплачивать. Вдобавок простая бутылка воды обойдется куда дороже, чем в магазине.

Марокканца также смутили отсутствие в кинотеатрах фильмов на английском и постоянные проверки на улицах Москвы. Не обрадовала иностранца и постоянная нервозность местных жителей, особенно в очередях и общественном транспорте. Он признался, что продавцы в магазинах нередко отказывались ему помогать, когда он не понимал русский язык.
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