Марокканец перечислил основные неудобства для иностранцев в России

Женившийся на россиянке марокканец рассказал о вещах, которые показались ему непривычными в РФ.
Как пишет портал «Тонкости туризма», к первой странности он отнес платную воду в кафе и ресторанах. На его родине их непременно приносят при заказе горячего напитка, однако в России за такую услугу придется доплачивать. Вдобавок простая бутылка воды обойдется куда дороже, чем в магазине.
Марокканца также смутили отсутствие в кинотеатрах фильмов на английском и постоянные проверки на улицах Москвы. Не обрадовала иностранца и постоянная нервозность местных жителей, особенно в очередях и общественном транспорте. Он признался, что продавцы в магазинах нередко отказывались ему помогать, когда он не понимал русский язык.