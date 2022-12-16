Марокканец перечислил основные неудобства для иностранцев в России

Марокканца также смутили отсутствие в кинотеатрах фильмов на английском и постоянные проверки на улицах Москвы. Не обрадовала иностранца и постоянная нервозность местных жителей, особенно в очередях и общественном транспорте. Он признался, что продавцы в магазинах нередко отказывались ему помогать, когда он не понимал русский язык.