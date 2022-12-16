Почти 60% российских учителей пожаловались на загруженность отчетностью

Почти 60% учителей из России сообщили, что по-прежнему перегружены отчетностью. Им приходится заполнять лишние документы.
Педагоги отмечают, что некоторых документов нет в перечне из пяти обязательных, утвержденных Минпросвещения к 1 сентября. Однако они продолжают испытывать нагрузку от «бумажной» работы.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что учителя должны сообщать, если они столкнулись с избыточными требованиями. Операторы горячей линии ведомства передадут их обращения к специалистам, которые проведут соответствующую проверку, пишет издание «Известия».
Ранее Минпросвещения России допустило, что на занятия по военной подготовке в школах могут приглашать участников спецоперации. При этом уроки должен вести педагог, передает «Ридус».