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Почти 60% российских учителей пожаловались на загруженность отчетностью

Общество
Почти 60% российских учителей пожаловались на загруженность отчетностью

Почти 60% учителей из России сообщили, что по-прежнему перегружены отчетностью. Им приходится заполнять лишние документы.

Педагоги отмечают, что некоторых документов нет в перечне из пяти обязательных, утвержденных Минпросвещения к 1 сентября. Однако они продолжают испытывать нагрузку от «бумажной» работы.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что учителя должны сообщать, если они столкнулись с избыточными требованиями. Операторы горячей линии ведомства передадут их обращения к специалистам, которые проведут соответствующую проверку, пишет издание «Известия».

Ранее Минпросвещения России допустило, что на занятия по военной подготовке в школах могут приглашать участников спецоперации. При этом уроки должен вести педагог, передает «Ридус».
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