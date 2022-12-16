Дед Мороз назвал свои гастрономические пристрастия

Всероссийский Дед Мороз провел онлайн-конференцию, на которой ответил на вопросы детей и журналистов. Новогодний волшебник рассказал, какие лакомства он предпочитает.
Дед Мороз крайне неравнодушен к сладкому. Он любит мед и медовые пряники, которые с удовольствием запивает чаем с чабрецом, тимьяном и брусникой. Оказывается, многое из этого он выращивает сам. На его грядках растет много чего.
Дом Деда Мороза располагается в Великом Устюге, что в Вологодской области. Туристы любят приезжать в его вотчину на экскурсию, где их встречают разные сказочные персонажи, а также и сам волшебник собственной персоной.