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Дед Мороз назвал свои гастрономические пристрастия

Общество
Дед Мороз назвал свои гастрономические пристрастия

Всероссийский Дед Мороз провел онлайн-конференцию, на которой ответил на вопросы детей и журналистов. Новогодний волшебник рассказал, какие лакомства он предпочитает.

Дед Мороз крайне неравнодушен к сладкому. Он любит мед и медовые пряники, которые с удовольствием запивает чаем с чабрецом, тимьяном и брусникой. Оказывается, многое из этого он выращивает сам. На его грядках растет много чего.

Дом Деда Мороза располагается в Великом Устюге, что в Вологодской области. Туристы любят приезжать в его вотчину на экскурсию, где их встречают разные сказочные персонажи, а также и сам волшебник собственной персоной.
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